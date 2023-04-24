Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии с 28 апреля

Южная Корея решила с 28 апреля расширить список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать спецразрешение у правительства, до 798 позиций, сообщило министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея.

Прежде таких позиций было 57, но с 28 апреля их число вырастет на 741, передает РИА Новости.

В перечень попало промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для машин дороже $50 тыс., проводники и квантовые компьютеры, детали для них.

Подчеркивается, что министерство представило проект изменения документа 24 февраля и за минувшие два месяца провело все необходимые законодательные процедуры.

Компаниям, получившим разрешение на экспорт до 27 апреля, не придется вновь подавать документы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «разочарована» решением Южной Кореи расширить торговые санкции против Российской Федерации.