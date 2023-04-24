Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», — заявила она в Telegram-канале.

В понедельник Лавров примет участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава организации в СБ ООН.

На следующий день он будет председательствовать на другом заседании СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдеп предупредил, что Лаврова в Нью-Йорке ждет холодный прием от США.