Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», — заявила она в Telegram-канале.
В понедельник Лавров примет участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава организации в СБ ООН.
На следующий день он будет председательствовать на другом заседании СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдеп предупредил, что Лаврова в Нью-Йорке ждет холодный прием от США.