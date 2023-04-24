Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что для вступления Украины в НАТО нужно одобрение России. Об этом она сообщила газете «Известия».

По ее словам, членство Киева в Североатлантическом альянсе без рисков начала полномасштабного вооруженного конфликта невозможно без одобрения этого шага Москвой, причем «в виде определенного соглашения».

«Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины», — отметила Дуро.

Ранее бывший премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо заявлял, что вступление Украины в НАТО является худшим возможным решением и эскалацией напряженности.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что «Североатлантический альянс ставит себе цель «победить» РФ на территории Украины, а чтобы мотивировать Киев НАТО обещает, что после окончания конфликта страну примут в организацию».

21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев сообщал, что все союзники по альянсу солидарны с тем, что Украина должна стать членом блока.