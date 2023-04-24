Зеленский заявил, что захват Артемовска откроет войскам России плацдарм для наступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от удержания Артемовска (украинское название — Бахмут), так как потеря этого города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт и даст русским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше земель», — сказал украинский лидер, добавив, что сейчас Вооруженные силы Украины занимаются подготовкой к контрнаступлению.

Телеканал отмечает, что в случае потери ВСУ Артемовска под угрозой захвата окажутся Краматорск и Славянск.

Ранее стало известно, что штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» захватили мясокомбинат и четыре района Артемовска. Отмечалось, что им удалось продвинутся от улицы Корсунского до переулка Геологов.

До этого журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявлял, что украинские войска отошли с последних удерживаемых участков в центре Артемовск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.