Monde: посла КНР во Франции попросили объявить персоной нон грата из-за заявления о Крыме

Порядка 80 европейских парламентариев в письме призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата из-за его высказываний о Крыме и бывших советских республиках. Об этом сообщает газета Monde, ссылаясь на соответствующий документ.

В письме сказано, что китайский дипломат «публично подтвердил», что бывшие республики СССР не обладают каким-либо «действующим статусом в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус». Как считают авторы обращения, подобные заявления «выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса».

По их мнению, слова посла Китая нарушают международное право и их следует рассматривать как угрозу безопасности стран Европы.

«Мы просим вас объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение», — отмечается в письме.

Ранее сообщалось, что заявление Лю Шайе о том, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен, вызвали резкую реакцию стран Прибалтики, Украины и Франции.

Министерства иностранных дел Латвии, Эстонии вызвали послов КНР в этих странах.