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В МИД РФ заявляют об отсутствии планов встречи в Нью-Йорке Лаврова и Блинкена

Планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на полях мероприятий по линии СБ ООН нет, сообщает ОТР.

«Таких планов нет. У нас по большому счету с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.

«Я не уверен, что господин Блинкен в этих числах будет находиться в штаб-квартире ООН. Если он там появится, будем определяться по обстоятельствам. Если нет, повторяю, мы найдем формы, как донести сигналы, связанные с этим абсолютно неприемлемым, вопиющим случаем (невыдачу виз российским журналистам), очередным проявлением резко антироссийского курса, как найти формы, чтобы это донести для тех, кто занимается российской политикой в США. И мы ответим. Еще раз подчеркиваю», — добавил Рябков.

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