Макрон пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине.

«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта. ...Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась», — сообщил французский лидер.

9 апреля Макрон во время поездки в Китай заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от США и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня. Президент Франции сказал, что самый «большой риск», с которым сталкивается Европа, заключается в том, что она «попадет в кризисы, которые не являются ее кризисами».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что США не располагают конкретной информацией о мирных инициативах президента Франции Эммануэля Макрона по Украине. По словам Жан-Пьер, американские власти слышали об инициативах французской стороны, однако не получали от нее никакой информации.