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Лавров: Москва не простит США невыдачу виз российским журналистам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал глупостью невыдачу американских виз журналистскому пулу, который должен был сопровождать его в поездке в Нью-Йорк, пообещал, что это решение не будет забыто российской стороной. Об этом сообщает ОТР.

«Я конечно понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что, все-таки, на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Страна, которая называет себя самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, - струсила, сделала глупость и показала, чего стоят ее клятвенные заверения о защите свободы слова, доступа к информации и так далее», - сказал он журналистам в аэропорту перед вылетом в Нью-Йорк.

«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», - сказал министр пулу журналистов, которым не выдали визы США.

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