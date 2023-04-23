МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод ВС Азербайджана из Лачинского коридора

Министерство иностранных дел Армении призвало Россию выполнить обязательства, которые предусмотрены трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Призываем Российскую Федерацию в конце концов выполнить свое обязательство согласно шестому пункту трехстороннего заявления, устранив незаконную блокаду коридора», — говорится в документе.

Также там требуется обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора.

Ранее государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке пограничного контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией в начале Лачинского коридора.

До этого Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана.