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Секретарь СНБО Украины Данилов отверг идею переговоров и потребовал дать ВСУ больше оружия

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Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отверг идею мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, а также потребовал от Запада направить Киеву больше оружия. Об этом он написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Данилов назвал «пророссийским миротворчеством» инициативы мирного урегулирования, о которых говорится в последнее время. По его словам, Украину не нужно «постоянно сажать за стол переговоров».

«Дайте нам достаточно оружия», — заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что оружие является «лучшим посредником».

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на попавшие в интернет секретные документы американской разведки, писала, что Разведывательное управление Пентагона считает маловероятным начало мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США не позволяют Киеву вести мирные переговоры с Москвой, намереваясь таким образом «истощить» Россию.

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