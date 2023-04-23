ТАСС: посольство США в Москве до сих пор не вернуло паспорта журналистам из пула Лаврова

Посольство Соединенных Штатов в Москве пока не отдало паспорта российским журналистам из пула главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированных представителей СМИ.

«Паспорта американцами не возвращены», — указали журналисты.

По данным агентства, до этого встречу по визам назначали на 31 марта, но впоследствии отменили. 22 апреля представителей прессы пригласили в представительство для получения виз. Эта дата является последним днем перед вылетом Лаврова в США.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона «не забудет, не простит» невыдачу российским журналистам виз США.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, обращался к американским властям с требованием незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.