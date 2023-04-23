Страны Балтии вызовут представителей КНР из-за высказываний китайского посла в Париже

Латвия, Литва и Эстония координированно решили вызвать дипломатических представителей Китая в своих странах для дачи разъяснений после высказывания китайского посла во Франции Лю Шайе, пишет агентство BNS.

«Такое координированное решение о вызове в понедельник представителей Китая принято», — говорится в заявлении литовского иностранного ведомства.

Ранее на Украине и в странах Прибалтики возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о суверенитете республик бывшего СССР и принадлежности Крыма. Критику вызвали слова дипломата о том, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран.

Ранее Лю Шайе в эфире телеканала LCI ответил на призывы западных стран оказать давление на Российскую Федерацию. Он указал, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какого-либо государства.