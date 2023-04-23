Рябков оценил вероятность встречи глав МИД России и США по линии СБ ООН

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встречи глав МИД РФ и Соединенных Штатов Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на полях мероприятий по линии Совета Безопасности (СБ) ООН не запланированы. Его слова приводит РИА Новости.

«Таких планов нет», — отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

По оценке Рябкова, сейчас между двумя странами нет повестки дня для обсуждения на министерском уровне.

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Ранее США не выдавали визы главе российского МИД Сергею Лаврову и делегации РФ, однако министр примет участие в заседаниях Совбеза 24 и 25 апреля.

Впоследствии посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к американским властям с требованием незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.

Антонов отметил, что поведение Соединенных Штатов в ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации, которые направляются в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, возмутительно.