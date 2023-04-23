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Захарова назвала манипулированием темой свободы слова невыдачу США виз журналистам РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим министра иностранных дел Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на то, что за 40 минут до вылета журналистов в Нью-Йорк в американском посольстве на вопрос о невыдаче виз представителям СМИ заявили лишь, что работают над этим.

«Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо», — отметила дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры Организации Объединенных Наций при выдаче виз российской делегации в Совет Безопасности ООН. Министр указал, что визы получили не все члены делегации РФ, а российским журналистам и вовсе не выдали такие документы. Лавров обратил внимание, что американская сторона никак не объяснила невыдачу виз представителям российских СМИ.

Российская Федерация в текущем месяце председательствует в Совбезе ООН. Лавров в рамках председательства поучаствует в заседаниях СБ ООН 24 и 25 апреля.

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