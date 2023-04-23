Захарова назвала манипулированием темой свободы слова невыдачу США виз журналистам РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим министра иностранных дел Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на то, что за 40 минут до вылета журналистов в Нью-Йорк в американском посольстве на вопрос о невыдаче виз представителям СМИ заявили лишь, что работают над этим.

«Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо», — отметила дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры Организации Объединенных Наций при выдаче виз российской делегации в Совет Безопасности ООН. Министр указал, что визы получили не все члены делегации РФ, а российским журналистам и вовсе не выдали такие документы. Лавров обратил внимание, что американская сторона никак не объяснила невыдачу виз представителям российских СМИ.

Российская Федерация в текущем месяце председательствует в Совбезе ООН. Лавров в рамках председательства поучаствует в заседаниях СБ ООН 24 и 25 апреля.