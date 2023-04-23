Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что визы США российским журналистам так и не выданы для полета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Совет Безопасности в ООН. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «работаем над этим», — написала Захарова.

По словам дипломата, манипулирование темой свободы слова налицо.

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Ранее США не выдавали визы главе российского МИД Сергею Лаврову и российской делегации, однако он примет участие в заседаниях Совбеза 24 и 25 апреля.

Ранее посол Рjccbb в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к властям США с требованием незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.

Антонов отметил, что поведение Соединенных Штатов в ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации, которые направляются в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, возмутительно.