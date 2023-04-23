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Врио главы ДНР Пушилин: визит Путина в Мариуполь лишил недоброжелателей надежд на перемены

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RT на русском

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что визит российского президента Владимира Путина в Мариуполь в марте этого года придал сил республике и лишил недоброжелателей возможности говорить о том, что в ДНР что-то может поменяться для Украины. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Вот такой приезд президента — это придало нам новых сил, а для всех недоброжелателей теперь это перечеркнутая возможность говорить, что может что-то поменяться, что может (что-то) поменять какое-то пресловутое контрнаступление», — сказал Пушилин.

По его словам, он сам заранее не знал о том, что Путин намерен посетить Мариуполь.

В марте Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем пересел за руль машины и объехал несколько районов города. Он встретился с жителями микрорайона «Невский», осмотрел дом, береговую линию Мариуполя, здание театра и другие места города. Позднее президент на вопрос журналиста о том, зачем он поехал в небезопасный регион, ответил, что это была «чисто рабочая поездка», которая давно назрела.

18 апреля стало известно, что глава государства впервые посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.

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