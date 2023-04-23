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Медведев предупредил, что запрет G7 на экспорт в Россию приведет к разрыву зерновой сделки

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Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что возможное введение странами «большой семерки» G7 полного запрета на экспорт товаров в Россию может обернуться для них прекращением зерновой сделки и многим другим, «в чем они нуждаются». Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям», — заявил Медведев.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и страны – союзники Соединенных Штатов рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию. Отмечалось, что представители стран – членов «большой семерки» обсуждают эту идею перед саммитом G7, который должен состояться в Японии в мае. Предполагается, что запрет могут ввести все государства Евросоюза, если их удастся вовлечь в эту идею. По данным источников, она еще находится в стадии обсуждения.

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