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TNI: США могут пересмотреть свою поддержку Украины из-за слов Макрона о Китае

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Elizabeth Frantz/Reuters

США могут пересмотреть уровень своего участия в снабжении Украины после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о том, что его страна не будет чувствовать себя обязанной поддерживать Соединенные Штаты в случае вторжения Китая на Тайвань. Об этом говорится в статье обозревателей журнала The National Interest Джеймса Карафано и Виктории Коутс.

Заявление Макрона во время его недавнего визита в Китай, как считают обозреватели, должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Соединенных Штатов как главного донора в украинском конфликте.

По их мнению, конгресс должен потребовать от администрации президента США предоставить полный отчет о том, какой вклад Франция и другие европейские партнеры внесли в Украину за последние четырнадцать месяцев как индивидуально, так и в качестве членов Евросоюза, который должен также содержать разбивку по характеру этой поддержки. Кроме того, палата представителей должна дать понять, что она не будет рассматривать какие-либо будущие запросы на дополнительное финансирование для Украины, пока не получит этот отчет, говорится в статье.

«Суть ситуации с Украиной заключается в том, что, учитывая многочисленные угрозы, с которыми Соединенные Штаты сталкиваются по всему миру, Америка не может заботиться о европейской безопасности больше, чем европейцы, особенно если континентальные лидеры, такие как Эммануэль Макрон, открыто заявляют о своем намерении покинуть Америку, когда Соединенные Штаты могут нуждаться в них больше всего», — пишут Карафано и Коутс.

9 апреля Макрон во время его поездки в Китай заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от США и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня. Президент Франции сказал, что самый «большой риск», с которым сталкивается Европа, заключается в том, что она «попадет в кризисы, которые не являются ее кризисами».

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