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МИД Египта заявил, что сотрудник посольства страны в Судане получил огнестрельное ранение

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Сотрудник египетского посольства в Судане получил огнестрельное ранение. Об этом сообщил МИД Египта, передает РИА Новости.

«Один из сотрудников египетского посольства действительно получил огнестрельное ранение, что вновь подтверждает необходимость проявлять максимальную осторожность для обеспечения безопасности наших граждан и членов наших миссий в Судане», — говорится в заявлении ведомства.

Подробности инцидента не приводятся.

В египетском МИД также подчеркнули, что странам, число граждан которых в Судане превышает десять тысяч, необходим надежный и организованный процесс планирования безопасной эвакуации.

Ранее 23 апреля Вооруженные силы Судана заявили, что силы быстрого реагирования напали на конвой, организованный французским посольством для эвакуации своих граждан.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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