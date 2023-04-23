Kosovo online: выборы на севере Косово проходят без избирателей из-за бойкота сербов

Выборы в органы местного самоуправления на севере Косово и Метохии проходят без участия избирателей из-за бойкота преимущественно проживающих в этих районах сербов. Об этом сообщает портал Kosovo online.

Выборы проходят в четырех муниципалитетах: Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном кандидатами от партии «Сербский список», но в этот раз они заявили, что бойкотируют выборы, утверждая, что правительство Косово стремится изгнать сербов, их протест поддержало население. Среди кандидатов на выборах будет лишь один представитель сербской национальности.

Правом голоса обладают свыше 45 тыс. чел., из них албанцы составляют менее двух процентов.

«На севере Косово в 7:00 (8:00 мск) открыты контейнеры для волеизъявления, улицы особенно пустые, кроме полицейских, которые находятся перед контейнерами, джипов миссии НАТО KFOR и журналистов нет никого», — сообщает корреспондент портала, которого, по его словам, не пустили на участок.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители сербской общины в Косово не должны были участвовать в местных выборах в крае до создания там Ассоциации сербских муниципалитетов в соответствии с Брюссельскими соглашениями.