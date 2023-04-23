МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан и дипломатов из Судана

Министерство иностранных дел Франции объявило о начале «операции по быстрой эвакуации» французских граждан и дипломатического персонала из Судана, где уже вторую неделю идут ожесточенные бои. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Суданская армия и военизированные формирования Сил оперативной поддержки (RSF), против которых они воюют, «предоставили гарантии безопасности», позволившие провести эту операцию, пишет BFMTV со ссылкой на дипломатический источник.

По словам дипломата, в Судане живут около 250 французских граждан.

Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол сообщил, что почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в столице Судана Хартуме, эвакуированы в посольство России в республике.

Ранее стало известно, что США эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Судана.