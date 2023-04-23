Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за отсутствие дипломатических инициатив по Украине

Премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что власти Германии прикладывают слишком мало дипломатических усилий для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Кречмера, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия.

«Именно это беспокоит многих, в том числе и меня. Дипломатия всегда является средством для улаживания конфликтов. Считаю неверным, что Германия больше не придерживается такой позиции», — отметил премьер-министр земли Саксония.

Отвечая на вопрос о том, когда по его мнению закончится конфликт на Украине, политик отметил, что это зависит от «усилий Германии и Европы ради поиска дипломатических решений».

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал «абсолютно нормальным», если украинская армия будет проводить боевые операции на территории России. По мнению министра, это допустимо, чтобы отрезать пути снабжения войск РФ, однако в результате таких действий не должны пострадать мирные жители. Писториус также подчеркнул, что в поставках оружия существуют «красные линии», а если Украина будет просить запрещенные боеприпасы, ей следует отказать.