Франция начала эвакуацию граждан страны из Судана, где идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции, передает РИА Новости.

«Франция начала «оперативную эвакуацию» граждан и дипломатического персонала из Судана», — сообщает агентство.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил эвакуацию сотрудников посольства США и членов их семей из Судана.

Посол России в Судане также сообщал, что все россияне, которые находились в зоне боевых действий в столице Судана Хартуме, были эвакуированы в посольство России в республике.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН Тедрос Гебрейесус заявлял, что с начала боевых действий в Судане были убиты по меньшей мере 270 человек, свыше 2600 получили ранения.