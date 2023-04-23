FP: ЕС пытается успокоить фермеров из Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии из-за Украины

Обозреватель Foreign Policy Кристина Лю написала в статье, что наплыв украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию привел к злости со стороны местных фермеров.

Она отметила, что »Европейский союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна <...>, что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине».

По ее словам, дешевое зерно с Украины попало на рынки этих стран «и осталось там, спровоцировав волнения среди местных фермеров».

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что Украина и Болгария согласовали разблокировку автомобилей с агропродукцией на границе и их разгрузку. Стороны обсудили ситуацию и договорились ждать решения Еврокомиссии, а затем продолжать переговорный процесс.