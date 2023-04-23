Посол в РФ Пенья: премьер Кубы Крус посетит в июне Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья заявил, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время визита в Россию в начале июня посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Россию с визитом в июне. В первую очередь он примет участие в совете глав правительств ЕАЭС, который пройдет в Сочи 7-9 июня. После чего он посетит с официальным визитом Москву, а затем отправиться на Санкт-Петербургский международный экономический форум», — сказал дипломат.

Ранее глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года. Он подчеркнул, что после этого Марреро направится в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме.