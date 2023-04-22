Mirror: экс-премьер Британии Трасс получила почти $82 тысячи за выступление в Индии

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заработала 65 751,62 фунт стерлингов (почти $82 тыс.) за свое выступление на конференции в индийском городе Мумбаи. Об этом пишет газета The Mirror.

Как говорится в публикации, в феврале этого года экс-премьер Соединенного Королевства выступила на мероприятии в Мумбаи, организованном индийским медиаконгломератом ABP Networks. Она заявила собравшимся, что «поражена энергией и азартом города».

«Как страна, которая верит в свободу… вы будете жизненно важны в ближайшие несколько лет», — цитирует издание отрывок из речи Трасс.

Ранее газета Daily Telegraph писала, что Трасс может начать зарабатывать написанием мемуаров и публичными выступлениями. При этом авторы материала отметили, что ей не стоит рассчитывать на столь же высокие доходы, как у ее предшественника Бориса Джонсона, который обладал большими ораторскими способностями.