Трамп анонсировал новую книгу о себе с письмами, фотографиями и комментариями

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети анонсировал выход новой книги, которая будет содержать письма, фотографии и комментарии экс-главы Белого дома, передает РИА Новости.

«Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому», — написал бывший глава государства.

Также он приложил ссылку, перейдя по которой можно попасть на сайт интернет-магазина. Книга называется «Письма Трампу», ее можно будет приобрести с 25 апреля по цене $99 за экземпляр. Подпись Трампа поднимает стоимость книги до $399.

Ранее Трамп пообещал в случае своей победы на выборах в 2024 году еще до инаугурации остановить конфликт на Украине.

До этого Трамп обвинил Байдена в «самой позорной утечке» развединформации в истории США.