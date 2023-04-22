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Лидер «Новых людей» назвал «весенним обострением» санкции Зеленского против партии

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Пресс-служба партии «Новые люди»

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил «Газете.Ru», что не расценивает всерьез санкции, которые президент Украины Владимир Зеленский сегодня ввел против пяти политических блоков Госдумы.

«Это похоже на весеннее бюрократическое обострение. Обсуждать всерьез тут нечего», — сказал Нечаев.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ о новых санкциях против Центральной избирательной комиссии РФ и партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди». Всего новые санкции Украины коснулись 40 физических и более 300 юридических лиц. Они предусматривают блокировку активов, а также запрет на проведение сделок и операций. Санкции введены на десять лет.

МИД России неоднократно называл практику санкций, которую применяют Украина и страны Запада, нелегитимной и незаконной.

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