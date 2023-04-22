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Bild: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Россия высылает 34 из примерно 90 германских дипломатов, которые работают в Москве. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на свои источники.

Ранее стало известно, что ФРГ решила сократить число российских дипломатов в Германии. По информации РИА Новости, число высланных из Берлина российских дипломатов составляет более 20.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщала РИА Новости, что из РФ также высылают «более 20 дипломатов Германии».

В МИД РФ сообщали, что не оставят без ответа этот шаг немецких властей, о чем министерство уведомило посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра. Москва в ответ приняла решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов и об ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в России, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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