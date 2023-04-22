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Глава Бразилии Лула да Силва не поедет в РФ или на Украину, пока не будет условий для мира

Президент Бразилии Силва заявил о поиске третьего пути для решения конфликта на Украине

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции в Португалии заявил, что не поедет ни в Россию, ни на Украину, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта, передает ТАСС.

По словам главы государства, необходимо создать группу стран, которые за столом переговоров обсудят мир на Украине. Он заверил, что не поедет «ни в Россию, ни на Украину», пока не начнутся переговоры и не возникнут условия для достижения мира.

Ранее президент Бразилии поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Амориму отправиться на Украину. До этого он предложил создать аналог G20 для ведения переговоров по мирному урегулированию на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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