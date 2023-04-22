РИА Новости: ФРГ высылает 20 российских дипломатов

Число высланных из Берлина российских дипломатов составляет более 20, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее стало известно, что Берлин принял решение сократить число российских дипломатов в Германии.

В МИД РФ заявили, что не оставят без ответа этот шаг немецких властей, о чем министерство уведомило посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра. Москва в ответ приняла решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов и об ограничении максимального числа сотрудников немецких диппредставительств в России, указали в МИД.

В дипведомстве возмутились тому, что Германия нарушила собственные заверения в нежелании афишировать эту ситуацию и сообщила об этом представителям СМИ, используемым для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных «вбросов».