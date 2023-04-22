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Глава Сербии Вучич ответил на критику ЕС из-за поддержки бойкота сербами выборов в Косово

Вучич: сербы не должны были участвовать в выборах в Косово до выполнения своих условий

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители сербской общины в Косово не должны были участвовать в местных выборах в крае до создания там Ассоциации сербских муниципалитетов в соответствии с Брюссельскими соглашениями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы до сих пор участвовали в 4-5 разных избирательных циклах, которые организовали власти в Приштине. Не надо было участвовать ни в одном, пока не сформируют Ассоциацию сербских муниципалитетов», — заявил политик.

До этого пресс-секретарь ЕС по вопросам расширения Петера Стано высказал разочарование неучастием «Сербского списка» и сербов в выборах.

Досрочные выборы были в четырех муниципалитетах Косово, где сербы составляют большинство населения — Северная Митровица, Зубин-Поток, Лепосавик и Звечан — после отставки глав муниципалитетов из рядов политической организации косовских сербов «Сербский список». Отставка стала протестом против объявления незаконными в Косово сербских автомобильных номеров с регистрацией в Косово.

Представители «Сербского списка» призвали сербское население саботировать выборы, утверждая, что правительство Косово стремится «изгнать» сербов из республики, и не стали баллотироваться на выборы. Среди кандидатов на выборах будет лишь один представитель сербской национальности. 13 апреля президент Сербии поддержал бойкот выборов.

Ранее глава канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович заявил, что лишь 2% населения муниципалитетов албанской национальности примут участие в выборах 23 апреля.

22 апреля власти Косово призвали сербское население явиться на выборы.

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