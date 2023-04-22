Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российских партий и Центризбиркома РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера, передает ТАСС.

В обнародованный санкционный список вошли партия КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди» и ЦИК РФ.

15 апреля под санкции Украины против России попала дочь главы Минобороны России Сергея Шойгу Ксения. Персональные ограничения были приняты на 50 лет и включают в себя блокировку активов, полную остановку торговых операций, а также транзита, полетов и перевозок товаров на территории Украины.

До этого Владимир Зеленский ввел санкции против 254 юридических лиц сроком на 10 лет. В перечень попали «Газпромнефть — цифровые решения», «Газпром автоматизация», «Группы компаний «Иннотекс», научно-производственного центра «Спектр» и др. Ограничения также коснулись компаний, оказывающих образовательные услуги, — Skyeng, Skillbox и т.д., а также против компаний «Яндекс», «Рамблер», «Компании ВК».