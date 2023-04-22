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Вучич: Сербия пристально следит за конфликтом на Украине, чтобы модернизировать свою армию

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что командование сербской армии и власти страны внимательно следят за ходом конфликта на Украине и модернизируют армию, исходя из условий современных боевых действий. Об этом он сказал в ходе крупнейшего смотра вооружений, передает РИА Новости.

По словам Вучича, военно-разведывательное агентство Сербии (ВОА) и генштаб ежедневно оповещают его о событиях на Украине и о том, какими методами и средствами ведется конфликт. Он также указал на необходимость следить за самым необходимым в конфликте.

В числе представленных вооружений на смотре сербский лидер отметил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня и беспилотники как имеющие «величайшее значение». По словам Вучича, Сербия также значительно усилила подразделения с помощью БТР и модернизированных танков.

Ранее в Министерстве обороны Сербии заявили, что офицеры сербской армии проводят тактический курс совместно с Европейским командованием Вооруженных сил США (EUCOM).

До этого Александр Вучич объяснил, почему Сербия проводит военные учения «Платиновый волк» со странами-членами НАТО. Он отметил, что эти маневры дают сербский военным «новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей».

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