У посольства США в Москве состоялся «антифашистский митинг» КПРФ

КПРФ проводит «антифашистский митинг» напротив посольства США на Новинском бульваре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, на демонстрацию вышли активисты партии, а также движения «Левый фронт» и других левопатриотических организаций. Участники держат красные флаги, а некоторые развернули растяжки со Знаменем Победы. Депутаты Госдумы выступают с речами.

Уточняется, что не менее десяти сотрудников полиции патрулируют район.

Ранее КПРФ на своем сайте анонсировала проведение митинга и встречи с избирателями одновременно напротив дипмиссии США в знак солидарности с Минским антифашистским форумом. Основной целью демонстрации называлось публичное заявление, осуждающее «провокационную политику США и НАТО в раздувании русофобии, фашизма и неонацизма, ставящих мир на порог ядерной катастрофы».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о важности борьбы против любого проявления нацизма в современном мире. Таким образом он прокомментировал проведение антифашистского форума в Минске в апреле — по словам представителя президента России, это мероприятие станет важным этапом в борьбе против нацизма.