МИД России уведомил посла ФРГ об ответе Берлину на высылку российских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ уведомило посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра о том, что Россия ответит на решение немецких властей о высылке российских дипломатов, сообщает пресс-служба министерства.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов», — сообщили в МИД.

Также Москва существенно ограничит максимальное число сотрудников немецких диппредставительств в РФ, предупредил МИД.

В дипведомстве возмутились тому, что Германия, несмотря на заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их и сообщила об этом представителям СМИ.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Германия сокращает российское дипломатическое присутствия в стране.

МИД пообещал ответ на шаги Берлина. Так, стало известно, что трех сотрудников генконсульства Германии в Санкт-Петербурге решили выслать из России.