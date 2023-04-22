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МИД России уведомил посла ФРГ об ответе Берлину на высылку российских дипломатов

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел РФ уведомило посла ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра о том, что Россия ответит на решение немецких властей о высылке российских дипломатов, сообщает пресс-служба министерства.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов», — сообщили в МИД.

Также Москва существенно ограничит максимальное число сотрудников немецких диппредставительств в РФ, предупредил МИД.

В дипведомстве возмутились тому, что Германия, несмотря на заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их и сообщила об этом представителям СМИ.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Германия сокращает российское дипломатическое присутствия в стране.

МИД пообещал ответ на шаги Берлина. Так, стало известно, что трех сотрудников генконсульства Германии в Санкт-Петербурге решили выслать из России.

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