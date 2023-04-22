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МИД России сообщил, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти ФРГ приняли решение о массовой высылке российских дипломатов из Германии. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В российском МИД также добавили, что осуждают эти действия со стороны Берлина, «который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение».

21 апреля сообщалось, что Германия инициировала новое сокращение российского дипломатического присутствия в стране. До этого источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что трех сотрудников генконсульства Германии в Санкт-Петербурге вышлют из России.

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