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В Совфеде отреагировали на запрет Киевом связанных с Россией географических названий

Сенатор Карасин: запрет на Украине российских названий граничит с гуманитарным фашизмом

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Закон о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией и СССР, граничит с гуманитарным фашизмом, заявил «Lenta.ru» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Я считаю, что эти люди во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским борются со своей собственной историей. Это граничит с гуманитарным фашизмом», — сказал он.

Политик отметил, что не видит оснований для введения в России аналогичного закона. Карасин также подчеркнул, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены, без этого не может существовать ни одна нация.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации», подразумевающий, в частности, запрет на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией, ее достопримечательностями и историческими событиями.

19 апреля в Верховной раде также зарегистрировали законопроект о запрете россиянам владеть землей на Украине.

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