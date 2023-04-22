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Президент Финляндии Ниинисте не поддержал закрытие консульства РФ на Аландских островах

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Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал идею закрытия российского консульства на демилитаризованных Аландских островах. Об этом сообщает YLE.

При этом он отметил, что в Хельсинки готовы предпринять соответствующие меры, если работа консульства будет нарушать установленные нормы и использоваться для разведки.

«Конечно, если вы действуете под дипломатическим статусом, ваша деятельность должна соответствовать правилам дипломатии. И мы обязательно за этим следим», — сказал он.

При этом он отметил, что наблюдения через спутники в настоящее время могут быть во много раз эффективнее физических наблюдений.

«В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом. Конечно, если будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатии», — заявил он.

Ранее посольство РФ потребовало от финского МИДа разъяснить арест российских гособъектов. Финские власти приняли решение арестовать землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и семь квартир в Хельсинки в рамках антироссийских санкций Евросоюза. 19 апреля руководитель отдела Управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен заявил о принятии решения снять арест со здания Российского центра науки и культуры (РЦНК).

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