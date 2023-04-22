Президент Финляндии Ниинисте не поддержал закрытие консульства РФ на Аландских островах

Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал идею закрытия российского консульства на демилитаризованных Аландских островах. Об этом сообщает YLE.

При этом он отметил, что в Хельсинки готовы предпринять соответствующие меры, если работа консульства будет нарушать установленные нормы и использоваться для разведки.

«Конечно, если вы действуете под дипломатическим статусом, ваша деятельность должна соответствовать правилам дипломатии. И мы обязательно за этим следим», — сказал он.

При этом он отметил, что наблюдения через спутники в настоящее время могут быть во много раз эффективнее физических наблюдений.

«В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом. Конечно, если будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатии», — заявил он.

Ранее посольство РФ потребовало от финского МИДа разъяснить арест российских гособъектов. Финские власти приняли решение арестовать землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и семь квартир в Хельсинки в рамках антироссийских санкций Евросоюза. 19 апреля руководитель отдела Управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен заявил о принятии решения снять арест со здания Российского центра науки и культуры (РЦНК).