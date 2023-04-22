Премьер Греции попросил президента распустить парламент и назначить выборы на 21 мая

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к президенту страны Катерине Сакелларопулу с просьбой распустить парламент в преддверии окончания мандата правительства и назначить проведение парламентских выборов на 21 мая. Об этом сообщает ERT TV.

«Я передаю вам решение совета министров с просьбой распустить парламент и назначить проведение национальных выборов на 21 мая, через четыре недели. Это предусматривает конституция», — заявил Мицотакис.

Президент Греции одобрила прошение премьер-министра, выразив надежду на то, что предстоящий избирательный период пройдет спокойно.

Ранее Мицотакис пообещал не допустить ультраправых к выборам. По словам политика, он считает необходимым исключить возможность попадания в парламент «преступных организаций» по типу «Эллинес».