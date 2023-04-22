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РИА Новости: читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за слова о цели ВСУ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали слова президента Украина Владимира Зеленского о том, что главной задачей украинских войск является возвращение территорий. На это обратило внимание РИА Новости.

По мнению одного их комментаторов, если контрнаступление, о котором президент Украины говорит уже несколько месяцев, окажется неудачным, то «это будет концом Украины». Читатель при этом отметил, что в этом случае «на повестке дня наконец-то появятся мирные переговоры».

Другой комментатор отметил, что, несмотря на массированное снабжение Украины оружием, у страны «нет ресурсов для достижения столь амбициозной цели».

Еще один читатель выразил мнение, что быстрое мирное соглашение было бы важнее возвращения территорий, поскольку западные страны не могут позволить себе тратить все свои ресурсы на Украину.

«Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, — это то, какие приоритеты ему ставит Запад», — отметил другой комментатор.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов отметил, что Киев будет использовать любые незапрещенные виды оружия, чтобы «вернуть» себе свои территории.

В начале апреля Зеленский говорил о том, что возвращение Крыма под контроль Киева — «безальтернативный» вариант «для Украины и всего мира».

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