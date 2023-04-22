Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МО Италии Крозетто: разрешить конфликт на Украине можно лишь переговорами сторон

close
100%
Andrew Medichini/AP

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что урегулировать конфликт на Украине можно лишь путем прямых переговоров сторон. Об этом он сказал в интервью газете La Stampa.

Министр выделил два направления политики Италии в контексте украинского конфликта. С одной стороны страна «гарантирует Украине право на самооборону» и в то же время предпринимает попытки добиться урегулирования кризиса мирными средствами.

По словам Крозетто, единственное, что может попытаться сделать Италия, «это не закончить войну, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом».

Глава итальянского оборонного ведомства также выразил мнение, что ООН утратила способность «тушить конфликты», а Совет Безопасности Объединенных Наций блокируют такие его постоянные члены, как США.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Амориму отправиться на Украину. По его словам, во время экономического кризиса 2008 года была быстро создана G20, чтобы попытаться спасти экономику. Бразильский президент считает, что сегодня необходимо создать еще одну «большую двадцатку», чтобы «положить конец войне и установить мир».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях