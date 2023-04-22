Глава МО Италии Крозетто: разрешить конфликт на Украине можно лишь переговорами сторон

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что урегулировать конфликт на Украине можно лишь путем прямых переговоров сторон. Об этом он сказал в интервью газете La Stampa.

Министр выделил два направления политики Италии в контексте украинского конфликта. С одной стороны страна «гарантирует Украине право на самооборону» и в то же время предпринимает попытки добиться урегулирования кризиса мирными средствами.

По словам Крозетто, единственное, что может попытаться сделать Италия, «это не закончить войну, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом».

Глава итальянского оборонного ведомства также выразил мнение, что ООН утратила способность «тушить конфликты», а Совет Безопасности Объединенных Наций блокируют такие его постоянные члены, как США.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Амориму отправиться на Украину. По его словам, во время экономического кризиса 2008 года была быстро создана G20, чтобы попытаться спасти экономику. Бразильский президент считает, что сегодня необходимо создать еще одну «большую двадцатку», чтобы «положить конец войне и установить мир».