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Россия и Непал провели переговоры о поставках вертолетов и шахматном турнире

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко принял спикера Национального собрания (верхней палаты) парламента Непала Ганеша Прасада Тимилсина. Стороны обсудили возможность поставки российской техники и сельскохозяйственной продукции в южноазиатскую страну, сообщает пресс-служба Чернышенко.

В ходе встречи обсуждались поставки в Непал зерна, химических удобрений, вертолетов и автомобилей из России, а также сотрудничество Москвы и Катманду в организации шахматного турнира.

Особое внимание в ходе встречи было уделено инфраструктуре: представители двух стран вели переговоры о восстановлении прямого авиасообщения, а также строительстве метро, автомобильных и железных дорог в Непале, также обсуждалась возможность строительства ГЭС в этой стране и увеличения квот для студентов из Непала в российских инженерных и медицинских вузах.

В завершение встречи Чернышенко пригласил представителей Непала посетить мероприятия Петербургского экономического форума и киберспортивные состязания в Казани в 2024 году.

6 апреля посол Непала в Российской Федерации Милан Радж Туладхар заявил, что Катманду рассчитывает на обмены визитами на высоком уровне с Москвой для того, чтобы также решить вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами.

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