Пушков оценил продефилировавших в туфлях канадских политиков

Российский сенатор Совфеда Алексей Пушков отреагировал на акцию канадских политиков, которые надели туфли.

Пушков назвал произошедшее трансгендерным хайпом.

«Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия», — написал сенатор в Telegram-канале.

К посту он добавил фотографию участвовавших в данной акции политиков.

Ранее руководитель Министерства транспорта Канады Омар Альхабра рассказал, что акция распространяет информацию о насилии в отношении женщин, а также побуждает мужчин участвовать в решении этой проблемы.