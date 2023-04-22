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Пушков оценил продефилировавших в туфлях канадских политиков

Сенатор Пушков назвал акцию канадских политиков в розовых туфлях трансгендерным хайпом

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OmarAlghabra/Twitter

Российский сенатор Совфеда Алексей Пушков отреагировал на акцию канадских политиков, которые надели туфли.

Пушков назвал произошедшее трансгендерным хайпом.

«Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия», — написал сенатор в Telegram-канале.

К посту он добавил фотографию участвовавших в данной акции политиков.

Ранее руководитель Министерства транспорта Канады Омар Альхабра рассказал, что акция распространяет информацию о насилии в отношении женщин, а также побуждает мужчин участвовать в решении этой проблемы.

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