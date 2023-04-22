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Reuters: США понимают, что у Южной Кореи есть свои расчеты относительно помощи Киеву

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Вашингтон приветствовал бы предоставление помощи Украине со стороны Южной Кореи, но власти США осознают, что у руководства республики есть свои расчеты в данном вопросе. Об этом заявил агентству Reuters сотрудник американской администрации.

«Мы <…> понимаем, что все страны должны принимать решения на основе собственных расчетов», — сказал он.

Другой сотрудник администрации сообщил агентству, что президент США Джо Байден на следующей неделе на встрече в Вашингтоне заверит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в готовности американской стороны выполнять обязательства по обеспечению безопасности республики.

«Наша приверженность ядерному сдерживанию в интересах Южной Кореи непоколебима», — приводит ТАСС его слова.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что, «если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться», Сеул не сможет далее настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой помощи.

До этого в Минобороны Южной Кореи исключали возможность отправки на Украину боеприпасов.

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