Министр финансов ФРГ Линднер получил удар ниже пояса от коллеги по партии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер получил удар в пах от коллеги по партии вице-председателя Европарламента Николы Бир. Об этом пишет издание Bild.

По информации издания, случай произошел во время собрания Свободно-демократической партии (СвДП). Министр выступал на сцене, когда стоявшая рядом с ним Бир взмахнула рукой и попала Линдрену в пах.

Министр финансов согнулся, но после положил руку на плечо Бир, демонстрируя, что с ним все в порядке.

Ранее 55-летнего жителя Липецка оштрафовали на 30 тысяч рублей за удар в пах полицейскому.

Вечером 5 октября 2022 года полицейские прибыли по вызову в одну из квартир дома на улице Зои Космодемьянской. Заявительница пожаловалась на поведение 55-летнего мужчины. Находясь в дежурной части, житель Липецка ударил одного из полицейских ногой в область паха.