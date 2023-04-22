Путин поручил оптимизировать экспертные советы при органах власти и госкорпорациях

Президент России Владимир Путин поручил оптимизировать экспертные советы, действующие при органах власти и государственных корпорациях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал правительству России, которое оно должно выполнить вместе федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук».

Подчеркивается, что для формирования единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов планируется привлекать представителей высокотехнологичных компаний.

Доклады о выполнении поручения необходимо подготовить к 10 июня 2023 года.

Ранее депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что правительство и Госдума синхронизируют принятие законов.