Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил оптимизировать экспертные советы при органах власти и госкорпорациях

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил оптимизировать экспертные советы, действующие при органах власти и государственных корпорациях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал правительству России, которое оно должно выполнить вместе федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук».

Подчеркивается, что для формирования единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов планируется привлекать представителей высокотехнологичных компаний.

Доклады о выполнении поручения необходимо подготовить к 10 июня 2023 года.

Ранее депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что правительство и Госдума синхронизируют принятие законов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях