Минск утвердил соглашение с Москвой о единой промышленной политике

Совет министров Белоруссии утвердил соглашение о единой промышленной политике с Россией. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал республики.

Совет министров республики Беларусь подписал соответствующее постановление 21 апреля.

Уточняется, что соглашение о единой промышленной политике было подписано в Москве 15 февраля. Органом, который будет координировать реализацию выполнения соглашения, стало Министерство промышленности Белоруссии.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Россия и Белоруссия подписали ряд соглашений о совместной деятельности по регулированию сетей связи и международного трафика, в частности, по борьбе с телефонным мошенничеством.

Это позволит развить эффективную систему для ограничения мошеннического международного трафика на сетях связи Союзного государства. При этом соглашение никак не скажется на коммерческой деятельности операторов связи.