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Захарова назвала глупостью заявление Вайкуле о сносе памятников советским солдатам

Захарова уличила Вайкуле в невежестве после слов о сносе памятников советским солдатам

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что слова певицы Лаймы Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам являются глупостью. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова считает, что Вайкуле «пошла на новый рекорд неадеквата», а подобные заявления возможны только «от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы». Представитель МИД напомнила, что слово «памятник произошло от «памяти», а не от «художественной ценности».

Она подчеркнула, что людей, называющих памятники установленные в честь тех, кто отдал жизнь за других, и не видя в них художественной ценности, называют варварами.

Ранее советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле в своем YouTube-канале заявила, что памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны не имеют никакой художественной ценности. 

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