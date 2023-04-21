В Молдавии допустили дальнейшее сокращение числа российских дипломатов

Лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), председатель парламента Игорь Гросу допустил возможность дальнейшего сокращения числа российских дипломатов в республике. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TVR Moldova.

Он подчеркнул, что не участвовал в дискуссиях с коллегами по поводу количества дипломатов в посольствах.

«Что касается числа дипломатов из других стран, из России, не знаю, сколько их, но наш МИД должен представить информацию, сделать анализ, тогда увидим аргументы в пользу нахождения здесь числа «икс» дипломатов по аналогии с посольствами других стран, может быть, в соотношении с количеством жителей, которых они обслуживают, оказывают консульские услуги. Но вопрос уместный», — подчеркнул Гросу.

Ранее пресс-секретарь МИД Молдавии Филип Кожокару заявил, что молдавская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.